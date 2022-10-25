Tesla內地連環降價 現有車主極不爽 料將掀起減價戰
2022年10月25日 11:04
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(Getty Images圖片)
電動車龍頭特斯拉(Tesla)周一(24日)宣布下調內地出車價，減幅介乎1.4萬至3.7萬元人民幣，為內地電動車減價戰揭開戰幔！
內媒引述分析師指出，特斯拉突然降價，凸顯內地電動車廠的競爭風險日益加劇，預計至2023年，全產業的銷售將會放緩，而今次特斯拉減價，亦令市場出現減價戰的機會升溫。另外，特斯拉減價主要是由於整體環境，以及與一眾國產品牌的競爭日趨激烈。預期小鵬汽車(09868)、蔚來(09866)及理想汽車(02015)等國產品牌不得不跟進減價，否則將面臨更大的銷售壓力。
特斯拉目前是繼比亞迪(01211)及上汽通用五菱之後，內地第三大暢銷電動車品牌，同時也是內地乘用車市場信息聯席會公布的前15名榜單中，唯一的外資企業。
然而，特斯拉大幅降價，結果惹來不少剛入市的車主不滿，或影響其在內地市場的形象。報內媒報道，有特斯拉車主組建群組維權，甚至集體上特斯拉直營門市要求店家交代，現場還有治安人員處理。甚至有消息傳出，有特斯拉直營店的銷售員被憤怒的車主暴打。
有車主在社交媒體抱怨，指收車至今不足一個半月，已經降價兩次，車價相差了3.6萬人民幣。現時對特斯拉是一點忠誠度都沒有了，對該品牌的好感度也是降到0點。