Tesla內地連環降價　現有車主極不爽　料將掀起減價戰

電動車龍頭特斯拉(Tesla)周一(24日)宣布下調內地出車價，減幅介乎1.4萬至3.7萬元人民幣，為內地電動車減價戰揭開戰幔！

然而，特斯拉大幅降價，結果惹來不少剛入市的車主不滿，或影響其在內地市場的形象。報內媒報道，有特斯拉車主組建群組維權，甚至集體上特斯拉直營門市要求店家交代，現場還有治安人員處理。甚至有消息傳出，有特斯拉直營店的銷售員被憤怒的車主暴打。

有車主在社交媒體抱怨，指收車至今不足一個半月，已經降價兩次，車價相差了3.6萬人民幣。現時對特斯拉是一點忠誠度都沒有了，對該品牌的好感度也是降到0點。