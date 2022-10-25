Apple放榜前　調升美國Apple Music等服務訂閱月費

蘋果公司(Apple Inc.)提高了美國地區Apple TV+及Apple Music的訂閱費用，即日生效。Apple聲明稱，Apple Music漲價因授權成本增加，相應地，藝術家和詞曲作者也獲得更多收入；而Apple TV+初出時收費非常低，因當時用戶只能看少數電影和電視劇，但如今已彙集眾多廣受好評且獲獎的劇集、故事片、紀錄片及兒童和家庭娛樂節目。

其中Apple Music的個人訂閱費用由每月9.99美元上調至10.99美元，價格超過了同類競爭對手Spotify及亞馬遜，Spotify目前的個人月費是9.99美元。消息傳出後，Spotify股價一度抽升逾9%，至97.07美元，創下近3個月以來最大單日升幅。

至於Apple TV+個人月費亦由4.99美元調升至6.99美元，上調後的價格仍低於其他競爭對手，目前Disney+及Netflix的個人月費各由7.99美元及9.99美元起，後者的廣告支持新服務月費將為6.99美元，將於11月在美國等12個市場推出。

Apple One(Apple Music及Apple TV等服務的捆綁包)個人月費由14.95美元提高至16.95美元。

提一提Apple上周調升了3款新iPad產品；今年9月初，部分地區App Store上的App及App內購項目的價格將會上調。

Apple收報149.45美元，升1.4%；而今年以來，股價累挫約16%，同期標指累瀉20%。Apple將於周四(27日)收市後公布第三季財報。