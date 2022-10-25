【高盛推介】美科網巨頭業績　對沖風險留意明年3月到期沽證

高盛(亞洲)有限責任公司：市場轉向憧憬美聯儲將放慢加息步伐，美股周一(24日)反彈持續，三大指數分別升約1%至1.3%。而美指期貨亦於亞洲時段繼續走高，目前三大指數期貨分別較周一高水約1.2%至1.6%。市場繼續聚焦本周科網業績，微軟將於周二(25日)晚公布，Facebook母公司Meta將於周三(26日)公布，蘋果公司及亞馬遜則將在周四(27日)公布。

觀察個股輪證資金流向，納指、道指好倉於上周四(20日)及上周五(21日)共錄得約80萬及70萬元後，周一皆獲資金轉向沽出止賺。納指、道指淡倉於周一獲資金轉向流入，分別有約250萬及230萬元。

納指沽10525，行使價10,350點，2023年3月17日到期，實際槓桿6.1倍，貼價。

道指沽10572，行使價25,388點，2023年3月17日到期，實際槓桿8.6倍，高槓桿。

標指沽10524，行使價3,288點，2023年3月17日到期，實際槓桿7.7倍，2個月期以上產品中，槓桿最高。

納指購10642，行使價13,450點，2023年3月17日到期，實際槓桿9.8倍，低面值、低街貨。

道指購10535，行使價35,000點，2023年3月17日到期，實際槓桿12.1倍，高槓桿、低街貨。

標指購10659，行使價4,000點，2023年6月16日到期，實際槓桿6.3倍，貼價、低街貨。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2022年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。