【高盛推介】美科網巨頭業績 對沖風險留意明年3月到期沽證
2022年10月25日 14:29
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：市場轉向憧憬美聯儲將放慢加息步伐，美股周一(24日)反彈持續，三大指數分別升約1%至1.3%。而美指期貨亦於亞洲時段繼續走高，目前三大指數期貨分別較周一高水約1.2%至1.6%。市場繼續聚焦本周科網業績，微軟將於周二(25日)晚公布，Facebook母公司Meta將於周三(26日)公布，蘋果公司及亞馬遜則將在周四(27日)公布。
觀察個股輪證資金流向，納指、道指好倉於上周四(20日)及上周五(21日)共錄得約80萬及70萬元後，周一皆獲資金轉向沽出止賺。納指、道指淡倉於周一獲資金轉向流入，分別有約250萬及230萬元。
投資者如計劃以美指認沽證部署對沖，在科網股公布業績後，市場或會波動，部署時宜選擇中年期即明年3月份到期的產品，時間值損耗低，風險較今年12月份到期的短期證小。納指方面可留意屬貼價的納指沽(10525)。道指方面可留意屬高槓桿的道指沽(10572)。標指方面可留意屬2個月期以上產品中，槓桿最高的標指沽(10524)。
納指沽10525，行使價10,350點，2023年3月17日到期，實際槓桿6.1倍，貼價。
道指沽10572，行使價25,388點，2023年3月17日到期，實際槓桿8.6倍，高槓桿。
標指沽10524，行使價3,288點，2023年3月17日到期，實際槓桿7.7倍，2個月期以上產品中，槓桿最高。
納指購10642，行使價13,450點，2023年3月17日到期，實際槓桿9.8倍，低面值、低街貨。
道指購10535，行使價35,000點，2023年3月17日到期，實際槓桿12.1倍，高槓桿、低街貨。
標指購10659，行使價4,000點，2023年6月16日到期，實際槓桿6.3倍，貼價、低街貨。
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