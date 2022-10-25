華為夥香港生產力促進局培訓資訊及通訊科技人才

「搶人才」成為港府重要工作之一，有企業響應。科技公司華為香港宣布，與香港生產力促進局簽署合作備忘錄，將培訓資訊及通訊科技(ICT)人才，並連繫業界，提升香港ICT人才培訓水平及技術。華為香港企業業務總經理季翔表示，培養香港ICT人才是公司的目標和使命，一直與生態合作夥伴共同建立ICT人才生態圈。同時計劃在明年與生產力局、華為合作夥伴一起推出人才招聘會，為學生提供一個快速適應社會，且獲取職業發展機會的綜合平台。

他又指，集團在全球已成立1,900間華為ICT學院，每年培訓超過7,000名華為認證導師(HCAI)和逾15萬名學生。

生產力局首席創新總監張梓昌表示，中國《十四五規劃》支持香港成為國際創新科技中心，創科產業是未來新趨勢，世界各地都在「搶人才」，除了輸入海外人才，培育本地科技人才更為重要。生產力局致力與本地企業和教育機構交流，加強「政產學研」合作，在多方面推動本地創科教育和培育科技人才。

張氏提到，吸引人才來港、留港發展是創科生態發展的重要動力，期望能夠多管齊下壯大創科人才庫，以填補未來職場的人才缺口。此外，華為一直是該局重要的STEM合作夥伴，長期推動創科教育(TechEd)發展，未來會更緊密合作，透過活動及比賽，為香港以至內地培育更多創科生力軍。

生產力局將成為「華為認證培訓中心」(HALP)，為全球114及全港5間中心之一。中心將舉辦ICT課程和研討會，邀請初創企業和大專生參與，亦會共同舉辦華為工程師、高級工程師及專家級別考試證書認證，及提供考前培訓課程等。除此以外，生產力局將與華為就創科人就業合作。