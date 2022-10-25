道期偏軟 布油失守84美元
2022年10月25日 16:15
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美匯指數報112.02；港匯見7.8497；離岸人民幣(CNH)報7.3343；美元兌日圓報148.95；歐元處0.9859；英鎊報1.1296。金價報1,645美元。布油報92.51美元，紐油報83.9美元，失守84關。比特幣企1.9萬美元。道指期貨跌26點。
●市後關注點
-20:30 美國6月個人消費開支(PCE)物價指數
●恒生指數全日跌15點或0.1%，收報15,165點；國企指數收報5,180點，升65點或1.29%；科技指數升82點或2.96%，收報2,884點，主板成交超過1,434億港元。滙豐績後受壓，收市跌5.1%至39.95元，失守40元水平。https://bit.ly/3SxJYeU
-恒指曾穿萬五關，港府：確保制度行之有效，料可抵禦衝擊。
-滙豐第三季稅前少賺41.7%。
-滙豐委任艾橋智為新財務總監，高國揚任炒房CEO。
-滙控第三季預期信貸損失10.75億美元，難言見頂。
●滬綜指收跌1點，外資淨買入逾28億人幣。https://bit.ly/3gy7QBX
●中國經濟：
-人行上調跨境融資宏觀審慎調節參數至1.25。
-瑞銀上調內地今年GDP增長預測至3.2%。
-發改委提15條支持外資政策，鼓勵外商到內地上市。
-Tesla內地連環降價，現有車主極不爽，料將掀起減價戰。
●百勝售俄肯德基業務，全面撤出當地。
●「缺芯」影響放緩！全球汽車減產量按年減6成。
●辛偉誠拜相英鎊靠穩，兌港元見8.8718。
●能源危機影響，德國家族企業計劃裁員及押後投資。
●股災後遺！內地富豪身家一日唔見700億，馬化騰最傷。
●港府：港交所正尋求沙特阿美來港上市。