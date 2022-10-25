【產經直播】港股反彈乏力　後市續睇淡？

美股連升2日，但港股則連跌5日，周二(25日)高開61點後，一度倒跌並失守萬五關，但低見14,947點後有承接，其後跟隨A股拗腰回升，升最多254點，不過之後無以為繼，收市跌15點，報15,165點，成交1,434億港元。人民幣弱勢，其在岸價曾跌穿7.3水平，恒指下行風險仍存在？外圍方面，市場憧憬美國聯儲局或減慢加息步伐，轉吼美股有冇着數？

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