【產經直播】港股反彈乏力 後市續睇淡？
2022年10月25日 16:17
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美股連升2日，但港股則連跌5日，周二(25日)高開61點後，一度倒跌並失守萬五關，但低見14,947點後有承接，其後跟隨A股拗腰回升，升最多254點，不過之後無以為繼，收市跌15點，報15,165點，成交1,434億港元。人民幣弱勢，其在岸價曾跌穿7.3水平，恒指下行風險仍存在？外圍方面，市場憧憬美國聯儲局或減慢加息步伐，轉吼美股有冇着數？
滙豐(00005)公布第3季業績，列帳基準除稅前利潤減少41.7%，⾄31.47億美元，仍勝預期，並料2023年及2024年可達50%的派息率，但股價不升反跌，收市跌半成，股價表現如此有咩箇中原因？而英國前財相辛偉誠(Rishi Sunak)即將成為新一任英國首相，隔晚英鎊兌美元曾升穿1.14水平，對滙豐或其他英國重資產股等前景有何利弊？
科網股個別發展，科指更彈近3%，當中京東(09618)反彈最多，升半成。大行摩通指，中資股近期大幅下跌不符合基本因素，認為是趁低吸納的時機，依家追入未算遲？
另一邊廂，兗礦能源(01171)獲大行瑞信看好，因受惠於煤價高企，所以將予兗礦的評級由「跑輸大市」升為「跑贏大市」，股價收市升66%，股份前景點睇？
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