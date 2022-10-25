九龍指標商廈空置率減少　觀塘跌幅最顯著

今年九龍指標甲級商廈空置情況較去年有所改善。中原(工商舖)資料顯示，9月份九龍區指標商廈整體空置率錄得約11.97%，按月微升約0.24個百分點，按年則減少約0.64個百分點，以分區計，以觀塘按年的空置率跌幅最明顯。

該行寫字樓部高級區域營業董事何淑貞表示，據統計資料，9月份九龍核心商業區甲廈空置率按月雖見輕微升幅，但多區與去年同期相比，則有改善迹象。當中，觀塘區表現較佳，該區上月指標商廈空置率約9.88%，按月微增約0.32個百分點，但按年比較，則大幅減少約2.65個百分點。區內最新錄得一宗商廈租賃成交，皇廷廣場一個中層F室，面積約1,090方呎，近日以每方呎租約23元租出。

至於，同位處東九龍的九龍灣，上月其整體甲廈空置率按月上升約0.22個百分點至19.64%，而相比2021年同期，則減少約0.75個百分點。何又稱，旺角甲廈空置率雖按年降低約0.08個百分點，但按月則由8月約5.07%急升至上月約6.39%，遞增約1.32個百分點，為按月吸納情況最遜色的區域。

另外，核心商業區尖沙咀甲廈空置率較觀塘區為高，該區整體指標商廈最新空置率約10.16%，按月雖略跌約0.01個百分點，但相比去年同期則大幅上揚約1.39個百分點。而尖東的甲廈空置率按月及按年均見上升，該區最新空置率約12.15%，比8月上升約0.11個百分點，與去年同期比較，亦上升約0.82個百分點。

她認為，九龍指標商廈按年表現有所改善，主因是不少本地企業有感九龍多區寫字樓質素及配套理想，加上租金對比港島區有較大折讓空間，故轉投進駐九龍區甲廈，令大部分地區的商廈空置率按年都有所下調。