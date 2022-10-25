科法斯政治社會脆弱指數出爐　首位係呢個地方...

全球經濟研究機構科法斯集團(COFACE)發布政治和社會脆弱性指數，最新指數較去年創下的最高水平已經有所下降，但仍預示着高風險環境，儘管關注焦點轉移到新興經濟體的動盪風險上，但發達國家恐怕也需要直面社會緊張局勢的升級。

科法斯2021年分析的160個國家中，有145個國家的政治和社會脆弱性指數出現惡化，不過今年仍有140個國家的評分得到改善。儘管有下降趨勢，但總體平均指數仍比疫情前的水平高出1個百分點，所分析的國家中有2/3評分高於前兩年。該機構指，這些資料證實了新冠疫情對政治風險的催化效應，並表明不斷上升的生活成本壓力直接取代了疫情產生的風險。

指數顯示，位居政治和社會脆弱性指數評分排名首位的仍然是伊朗(81.6%)，其經濟困境已經在2017年和2019年兩度引發抗議，如今再次點燃了反政府人士的情緒。另自2017年以來，敘利亞(78%)和蘇丹(76.5%)一直高居整個指數排名的第二位和第三位。

風險增幅最大的是緬甸(59.9%)，該國自2021年2月政變以來始終處於嚴重動盪狀態。阿富汗（塔利班在美軍撤離後重新掌權）和幾內亞（仍未擺脫政變引發的不確定性）也在指數上升的國家之列。白俄羅斯、塞爾維亞和埃及的評分同樣在上升。最後，土耳其也受到密切關注，因為其非常規的經濟政策仍在繼續推高通脹水準並屢次打破紀錄。

然而，科法斯認為以歐洲為首的發達國家也不能倖免於這些風險。儘管歐洲各國政府宣稱要保障家庭免受通脹影響，但仍有很多人不得不在通脹的沉重負擔下掙扎。以英國為例，在疫情下疲於奔命加上政治醜聞和重大經濟危機，受到種種問題困擾的民眾對於政府的耐心變得非常有限。

儘管發達國家的社會動盪在歐洲體現得最為強烈，但在政治和社會脆弱性指數上得分最高的卻是美國(35.1%)。隨着11月中期選舉的臨近，美國各界在許多問題上的分歧仍未消弭。經濟問題是選民關心的主要問題之一，工人為提高工資和改善工作條件而舉行的抗議活動就是證據。關於墮胎權的辯論也將權利保障和最高法院大法官的任命程序等議題帶入了辯論中。

最後，俄羅斯入侵烏克蘭引發的地緣政治動盪數月未能平息，不免讓人擔憂這種緊張局勢可能進一步升級為衝突。土耳其和希臘之間劍拔弩張的新事態同樣令人擔憂。在東亞，北韓朝鮮發射導彈也暗示着該地區脆弱的安全環境。此外，台灣問題也引發了愈來愈多關注。