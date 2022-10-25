按揭證券公司首次發行雙幣社會責任債券　共值約110億

香港按揭證券有限公司宣布，成功根據其新訂立的《社會責任、綠色及可持續金融框架》(框架)以及300億美元中期債券發行計劃，在機構投資市場首次發行社會責任債券。按揭證券公司在舉行一連串投資者路演後，於10月18日為債券發行在香港建簿及定價，而這是全球首次以港元及離岸人民幣雙幣種發行社會責任債券。

是次發行兩筆分別為80億港元2年期及30億元人民幣3年期的社會責任債券。縱使近期金融市場較為動盪，是次發行仍備受多樣化的本地和海外機構投資者歡迎，共有超過100家機構參與，包括銀行、投資基金、保險公司、中央銀行及與政府相關基金、財富管理及私人銀行。有關發行的主要條款列載於附件。

社會責任債券是一種傳統債券，所得資金將專為符合資格的社會責任項目或貸款作融資，並為目標群帶來正面影響。是次發行所得資金淨額主要用作中小企融資擔保計劃下「百分百擔保特惠貸款」的融資或再融資。「百分百擔保特惠貸款」於2020年4月推出，旨在紓緩中小企於2019冠狀病毒病疫情期間的資金周轉壓力，有助減少企業倒閉和裁員。截至2022年10月初，「百分百擔保特惠貸款」已惠及超過33,000家本地中小企及350,000名相關僱員。

按揭證券公司執行董事兼總裁李令翔表示：「制定框架及首次發行社會責任債券，展現出按揭證券公司致力於提供具有社會責任的產品及服務。是次發行可滿足投資者對符合可持續發展目標的金融工具日益增長的需求，亦是一個好機會讓按揭證券公司進一步擴大其資金來源及投資者基礎。按揭證券公司將繼續支持香港可持續金融及債券市場的發展。」