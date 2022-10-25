ONE INNOVALE-Cabanna新推57伙　較首價單貴0.9%

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民指，項目累計已接獲逾700張入票，按首輪價單發售113伙計，已超額認購逾5倍。最新加推價單2號單位戶型涵蓋開放式至三房戶，實用面積介乎224至683方呎，折實售價由331.08萬至936.41萬元，折實呎價由13,398至15,469元。該批入場單位為E座1樓10室，實用面積224方呎，開放式間隔，折實呎價約14,780元。

至於，首輪將發售的價單單位包括31伙開放式戶，44伙一房戶，26伙兩房戶及12伙三房戶，按定價計，該批單位市值約5.86億元。發售當日會分兩輪時段揀樓，優先的A組買家可購1至4伙，惟當中必須購買1伙實用面積600方呎或以上的指明單位、又或須購至少兩伙。而B組買家可購1至2伙。該盤首輪銷售截票時間為周五(28日)下午8時。