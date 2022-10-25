9月香港甲廈空置率升至10.5%　租金按月再跌1%

仲量聯行最新發表的《香港地產市場觀察》報告中指出，9月份香港甲級寫字樓整體空置率上升至約10.5%，較8月份漲約0.9個百分點，為今年升幅最大的月份。而整體甲廈租金則報約56.3元，按月亦下跌約1%。

上月整體甲廈空置率上升，主要原因是月內有新供應落成，包括啟德AIRSIDE和觀塘波頓科創中心。其中一宗較大宗成交為家用電器製造商賽博亞洲租用AIRSIDE中層全層樓面，涉及建築面積約3.75萬方呎。

至於，本港分區甲廈空置方面，中環空置率略為改善，由8月約8.4%，下跌約0.1個百分點至約8.3%。其他區份如灣仔/銅鑼灣，以及尖沙咀，空置率則分別維持約9.5%及11.2%，按月未有變化。不過，港島東及九龍東甲廈空置則上升，其中，九龍東升幅達約4.3個百分點至約16.8%，港島東則由約9%，漲至約9.1%。

9月整體市場共錄約15.7萬方呎淨吸納量，反映靈活辦公室營運商持續在核心商業區擴

張。上月內較大宗個案包括IWG承租中環LKF Tower約2.56萬方呎樓面，並據悉The

Great Room租用長江中心中層約2.13萬方呎樓面。

仲量聯行香港董事總經理鮑雅歷表示，面對全球經濟的不明朗因素及混合工作模式，部分租戶轉移物色彈性較大的靈活辦公室，令靈活辦公室營運商得以持續擴張。隨着混合工作模式趨增，企業要重新思考如何設計辦公室，以配合正變化的需要。

該行香港研究部執行董事黃志輝稱，9月香港主要分區市場中，中環和灣仔/銅鑼灣租金分別下跌約0.4%和約0.1%，而九龍東則錄得約1.1%的各區最大租金跌幅。