銀保監會：內地金融體系穩健　人民幣強勢趨勢不變

中國銀保監會表示，當前金融風險整體收斂、金融體系總體穩健，人民幣長期走強的趨勢不會改變，中國持續的國際收支順差和巨額的對外投資淨資產，為人民幣匯率穩定提供了強有力保障。

中銀保監周二(25日)在網站刊登新聞稿表示，中國經濟韌性強、潛力足、迴旋餘地廣，長期向好的基本面不會改變。在實體經濟創新發展、穩步轉型的背景下，資本市場具有長期投資價值、保持穩定運行的良好基礎不會改變。

當局亦提到要持之以恒防範化解重大金融風險，統籌發展和安全，有序推進中小金融機構改革化險，強化金融穩定保障體系，牢牢守住不發生系統性金融風險底線。要堅持以推動高質量發展為主題，支持建設現代化產業體系，健全農村金融服務體系，有力促進區域協調發展，推動加快構建新發展格局。

此外，要大力發展普惠金融，加強「新市民」金融服務，規範發展第三支柱養老保險，積極促進共同富裕。要深化金融體制改革，加快完善金融機構公司治理，持續推進金融數碼化轉型，堅定不移推進銀行業保險業高水平對外開放。要加強和完善現代金融監管，健全金融法治，依法將各類金融活動全部納入監管，切實提高金融治理體系和治理能力現代化水平。