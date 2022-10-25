歐洲陷能源危機！俄國斷供非主因　而是...

俄烏戰爭曠日彌久，隨着凜冬將至，歐洲能源危機也將進入關鍵時刻。國際能源機構(IEA)署長比羅爾(Fatih Birol)直言，全球液化天然氣(LNG)市場緊絀和多個主要產油國削減供應，已經讓世界陷入「首次真正的全球能源危機」！與此同時，作為重要工業原料的銅也恐面臨供應缺口。外媒報道稱，作為中國銅供應「安全網」的上海保稅銅庫存已接近清零，一旦需求回升或引發銅價失控爆升。

比羅爾表示，受俄烏戰事影響，歐洲進口的LNG數量不斷增加，加上中國的需求可能會回升，惟明年只有200億立方米的新LNG能進入市場，這將使市場趨於緊張。另邊廂，石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)近期決定下月起每日減產200萬桶，他形容「這是一個危險的決定」，因為IEA預計今年全球石油需求增長接近每日200萬桶，意味有機會出現供需失衡。

他指出，目前的能源危機可能是世界能源史上的一個轉捩點，全球將加速清潔能源的發展，並構建一個可持續和安全的能源體系。能源安全是能源轉型的頭號驅動因素，各國將能源科技和可再生能源視為一種解決方案。IEA將今年可再生能源發電量增長預測由8%上調至20%，至近400吉瓦(GW)。

前英國商務大臣文德森亦表示，若把能源危機單純歸咎於俄烏戰爭，是把問題過度簡單化。歐洲此前一直太過依賴俄羅斯供應、油氣行業投資不足也令供應陷入脆弱境地，終導致了這場「不可避免」的危機，繼而造成天然氣價格失控飆升，消費者及企業面臨破紀錄的通脹壓力。

除了引發通脹外，能源危機亦連帶衝擊了就業市場。德國伊弗經濟研究所一項調查顯示，因成本高昂，有四分之一的德國家族企業正計劃裁員，而對上一次在4月的調查時該比例僅14%；更有57%受調查企業指正延遲投資。

所幸的是，目前作為歐洲能源價格基準的荷蘭天然氣期貨已開始穩步回落，周一大跌逾一成後，周二亦曾跌6.82%，低見每兆瓦時92.4歐元。國際油價方面，紐約期油周二曾挫1.79%，每桶低見83.06美元；布蘭特期油亦跌1.6%，至89.75美元。

工業金屬同樣面臨供應危機，全球銅金屬庫存跌至危險水平，早前有分析警告，目前銅存量僅能供應5日的需求。外媒報道，上海自貿區的保稅銅倉庫的庫存已幾乎清空，原因是兩大主要提供金屬抵押融資服務的銀行已停止了相關業務。

所謂保稅倉庫，是指貨物存放在該倉庫內可暫時豁免進口關稅，所存貨物通常用於轉口之用。值得注意的是，中國的保稅銅庫存具備雙重作用，既是可以供應予本地市場的「供應緩衝」，亦有不少交易商利用銅庫存作為抵押融資，籌集現金用於投機活動。今年以來，由於金融市場風險增加，以及此前發生的一些庫存欺詐事件，導致銀行暫停提供金屬抵押融資服務，加上銅市場供應開始緊絀，令保稅銅庫存大幅減少。

事實上，中國上個月的銅進口量按年大增了25.6%，主要是市場預計銅需求將受益於國家加大基礎設施方面的支出。分析亦指出，中國的銅進口量依然強勁，只是銅沒有進入保稅倉庫，但這會令銅市少了供應緩衝的「安全網」。Concord Resources行政總裁Mark Hansen直言，假如中國經濟好轉令銅需求回升，庫存短缺的問題將會更為凸顯。