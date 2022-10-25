人行：推金融市場雙向開放　支持香港國際金融中心發展

人民銀行黨委、外匯局黨組周一(24日)召開擴大會議，提到要加強部門協作，維護股市、債市、樓市健康發展。推進金融市場高水平雙向開放，支持香港國際金融中心持續繁榮發展。

人行在官方網站刊發新聞稿表示，當前中國經濟的潛在增長率保持在較高水平，構建新發展格局的要素條件較為充足，有效需求的恢復勢頭日益明顯，物價水平基本穩定，貿易順差有望保持高位，人民幣匯率保持基本穩定具有堅實基礎。人民銀行、外匯局要繼續保持貨幣信貸總量合理增長，加大對科技創新、鄉村振興、區域協調發展、綠色發展等重點領域支持力度，穩定宏觀經濟大盤。深化匯率市場化改革，增強人民幣匯率彈性，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。堅持和完善社會主義基本經濟制度，毫不動搖鞏固和發展公有製經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有製經濟發展。

此外，強化對重點領域、薄弱環節和受疫情影響行業、群體的支持，抓好已出台政策落地見效，研究出台新的政策舉措。更好滿足居民的剛性和改善性住房需求，加大力度助推「保交樓、穩民生」工作。指導推動金融創新，加強新市民金融服務。建立健全金融風險防範、預警和處置機制，牢牢守住不發生系統性風險的底線，維護好廣大人民群眾的利益。落實全面依法治國部署要求，加快推動金融法治建設，平等保護各類市場主體合法權益。嚴格依法行政，加強個人信息保護和金融消費權益保護。

另外，中國證監會周一召開黨委擴大會議，提到擴大高水平制度型開放，拓寬境外上市融資渠道，加強與香港市場的務實合作。要堅持將資本市場一般規律與中國市場的實際相結合，與中華優秀傳統文化相結合，加快建設中國特色現代資本市場。