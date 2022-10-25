【移民賣樓潮】柴灣高威閣劈價160萬　三房單位「6球有找」

市況轉差加上原業主已移民，港島私人屋苑三房單位「6球有找」。柴灣高威閣三房單位，減價160萬元後，僅以560萬元沽出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原鄭俊輝表示，柴灣高威閣1座高層G室，實用面積約503方呎，三房間隔，望山景，三房放盤，去年11月放盤叫價720萬元，市況轉差及原業主已移民，減價至600萬元，最終以560萬元易手，呎價約11,133元，新買家屬於用家。

●中原莊劍嵐指，鰂魚涌太古城10月暫錄12宗買賣，平均實用呎價約16,610元，南山閣低層D室，實用面積約689方呎，三房間隔，去月以1,250萬元放盤，近日減價至968萬元易手，呎價約14,049元，累減282萬元，新買家屬於用家。

●中原區國良透露，北角半山賽西湖大廈6座低層A室，實用面積約1,297方呎，套三房及工人套房間隔，有裝修，今年中原業主決定移民沽貨，9月中以3,200萬元放盤，市況下行及睇樓量少下，減價392萬元，以2,808萬元易手，呎價約21,650元。

●世紀21日昇蔡嘉駿稱，北角富嘉閣中層B室，實用面積約663方呎，原則三房已改兩房連主人套房，成交價1,050萬元，呎價約15,837元，原業主叫價1,130萬元，現減價80萬元，減幅約7%。

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九龍區

●美聯殷勒麟表示，紅磡黃埔花園2期8座中層B室，實用面積約466方呎，「大兩房」間隔，今年4月初以780萬開盤，一直未能以心水價賣出，最劈價4%，以699萬成交，獲區內分支家庭上車承接，放盤6個月累積減幅達1成，呎價約15,000元。

●中原馮健平指，荔枝角居屋清麗苑最新錄B座低層3室，實用面積約411方呎，兩房間隔，原先已補價自由市場以418萬元放盤，其後減至380萬元，議價後終以360萬元沽出，呎價約8,759元，新買家為上車客。

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新界區

●美聯鄭文龍稱，東涌海堤灣畔2座中層A室，實用面積約562方呎，兩房間隔，開價860萬元，9月至今多次下調樓價，累減82萬元，獲一直心儀東涌海景單位的資深航空公司職員，以778萬元購入，呎價約13,843元。

●中原余仲平表示，荃灣10月累錄約49宗二手買賣，包括環宇海灣5座高層A室，實用面積約485方呎，兩房間隔，享海景，今年7月以880萬元放盤，減至810萬元沽出，呎價約16,701元，原業主於2016年10月以750萬元入市，帳面獲利60萬元。

●中原梁璟華指，深井碧堤半島8座中層F室，實用面積約524方呎，兩房間隔，最初開價680萬元，累減85萬元或逾12%，終以595萬元沽出，呎價約11,355元，新買家為區內換樓客，今年4月同類型單位售655萬元，相隔約半年成交價回落60萬元或約9%。

●美聯陸康誠透露，深井碧堤半島7座中層E室，實用面積約517方呎，兩房間隔，享山景，開價650萬元，雙方議價50萬元，終以600萬元成交，呎價約11,605元。

●祥益袁思賢表示，屯門海翠花園6座高層H室，實用面積約609方呎，新買家為外區首置客，見原業主有逾80萬元議幅，決定「一炮過」以608萬元購入，呎價約9,984元，屬於低市價。

●世紀21天生置業黃敬文指，屯門愛琴海岸2座高層B室，實用面積約811方呎，套三房連工人房間隔，享黃金海岸海景，叫價1,138萬元，累減200萬至938萬元成交，減幅達約17.6%，呎價約11,566元。

●利嘉閣羅富欽表示，上水居屋翠麗花園4座中層C室，實用面積約591方呎，三房間隔，已補價自由市場以500萬元易手，呎價約8,460元，屋苑目前約有28個單位放售，入場費由388萬元起。

●中原方翰達稱，大埔太湖花園10月暫錄約5宗買賣，屋苑1座中層E室，實用面積約590方呎，套三房間隔，望內園景，9月放盤時開價約860萬元，其後減至830萬元，日前議價後以775萬元易手，呎價約13,136元，新買家為用家。

●中原吳嘉權表示，火炭區10月暫錄約8宗二手買賣，沙田御龍山10月暫錄2宗，屋苑10座中層C室，實用面積約776方呎，套三房間隔，望內園景，放盤時開價約1,300萬元，雙方議價後以1,218萬元易手，呎價約15,696元。

●世紀21奇豐李嘉文稱，沙田第一城10座高層A室，實用面積約451方呎，三房間隔，單位放盤7個月，當時叫價760萬元，近期調整叫價至680萬元，終以650萬元沽出，累減110萬元，減幅約14.5%，呎價約14,412元。

●中原馮澤源指，沙田市中心本月暫錄約13宗二手買賣，其中沙田廣場A座中層2室，實用面積約836方呎，三房間隔，位於疑似事故單位以下樓層，9月放盤時叫價約1,230萬元，議價後以1,155萬元易手，累減75萬元，呎價約13,816元，較市價低約15%。

●中原敖國偉表示，大圍區10月暫錄約26宗二手買賣，金禧花園4座中層G室，實用面積約328方呎，兩房間隔，7月放盤時叫價約610萬元，議價後最終以528萬元沽出，累減82萬元，呎價約16,098元，新買家為用家。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山區10月暫錄約60宗二手買場賣，按月增約三成多，銀湖．天峰2座中層E室，實用面積約604方呎，兩房連儲物房間隔，放盤時開價約970萬元，雙方議價後以930萬元易手，呎價約15,397元，新買家為用家。

●美聯嚴啟雄表示，馬鞍山海栢花園3座低層B室，實用面積約426方呎，兩房間隔，獲區內用家垂青，原業主開價670萬元，雙方議價65萬元，終以605萬元沽出，呎價約14,202元。

●美聯何智豪指，馬鞍山天宇海1B座低層D室，實用面積約736方呎，套三房間隔，原業主見樓市持續偏軟，持貨滿三年，決定放售物業減磅，終以913萬元沽出，呎價約12,405元，原業主於2019年以約1,068萬元購入，持貨逾3年帳面虧蝕約155萬元。

●世紀21奇豐廖振雄稱，西貢清水灣上洋村雙號屋上複式戶，套四房間隔，享山景，連天台，叫價1,400萬元，減價200萬元，獲用家以1,200萬元承接，減幅約14.3%，低市價約5%。

●香港置業唐荣花指，將軍澳廣場10月暫錄7宗買賣，較上月同期6宗增加，屋苑6座高層D室，實用面積約447方呎，兩房間隔，享海景，以約760萬元放盤約5個月，終獲區內客接洽，議價後減價約40萬元，以約720萬元成交，呎價約16,107元。

●中原柯勇表示，將軍澳維景灣畔8座高層H室，實用面積約653方呎，套三房間隔，3月放盤，叫價1300萬元，最終累減235萬元以1,065萬元易手，呎價約16,309元

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