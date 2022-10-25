人民幣在岸價年內貶值14%　促內地連環出招穩匯價

即使中國人民銀行及國家外匯管理局周二上調跨境融資宏觀審慎調節參數，冀穩定市場預期，依然無法扭轉人民幣貶值的壓力。人民幣中間價周二更大幅下調至逾14年半新低，拖累在岸價兌每美元一舉跌穿7.3關口，離岸價更插至7.3688，再創歷史新低，每百港元兌93.85元人民幣。為應對匯市波動和經濟挑戰，當局正加大「放水」力度，確保流動性充裕和整體市場穩定。

官方周二開出的人民幣中間價報7.1668兌每美元，按日大跌438點子，創2008年2月15日以來新低。離岸價日前插穿7.3水平後，周二再刷歷史新低；在岸價亦一度貶至7.309，創2007年12月28日之後新低。在岸價年內已累貶逾14%，或迎來1994年以來最大年度跌幅。

內地已採取多項措施減緩人民幣貶值，繼上月底把遠期售匯業務的外匯風險準備金率上調至20%，人行及外管局周二再宣布，將跨境融資宏觀審慎調節參數由1上調至1.25，是事隔兩年再調整，以進一步完善全口徑跨境融資宏觀審慎管理，增加企業和金融機構跨境資金來源，引導其優化資產負債結構。此舉固然有助增加境內美元流動性，從而穩定市場預期，往往被視為穩定匯率的信號，惟有分析指，目前離岸融資成本高企，或限制海外融資，繼而限制對人民幣的影響。

逆回購規模近8個月最多

另外，人行加大放水力度，周二開展2,300億元人民幣(下同)7天期逆回購操作，利率仍持平於兩厘；逆回購操作單日規模創近8個月新高，公開市場單日淨投放2,280億元，主要是對沖稅期高峰、政府債券發行繳款等因素的影響，並維護月底流動性平穩。

面對連日拋售浪潮，市傳外管局在周初已緊急調研部分銀行，了解機構對市場看法及其外匯市場倉位。外媒引述消息指，市場反應過度，有一些市場參與者明顯是在「惡意做空人民幣」。

花旗估兌每美元下試7.5

不過，投行花旗表示，人行已允許人民幣中間價更大幅度調整，這種轉變或推動離岸人民幣走向7.5元。法國巴黎銀行大中華區外匯利率策略主管Ju Wang亦指，央行正在允許更多的市場力量推動人民幣兌每美元走勢，謂在過去周期裏人民幣通常是強美元的後起之秀，當人民幣開始加速疲軟時，已離聯儲局鷹派的頂峰不遠。

中國銀保監會周二表示，目前金融風險整體收歛、金融體系總體穩健，人民幣長期走強的趨勢不會改變，持續的國際收支順差和巨額的對外投資淨資產，為人民幣匯率穩定提供了強有力保障。

外商呼籲減少干預市場

值得留意的是，外資對華仍抱持觀望態度。上海美國商會會長鄭藝向外媒表示，雖對當局在二十大會議承諾深化改革開放感到鼓舞，但憂慮使用政府補貼等非市場工具來支持國有部門或適得其反，呼籲政府不要對市場進行更大的干預。

中國歐盟商會則發聲明表示，對二十大會議的影響採取觀望態度，因為重大政策可能要到明年3月召開兩會時才會宣布，並希望當局在如何計劃深化改革開放的同時繼續保持獨立自主上做出更多的澄清。至於中國英國商會執行董事Steve Lynch表示，留意到某些政策發生相當大的轉變，需要等待觀察這些轉變將如何落實。