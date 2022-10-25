發展商群起推售一手樓　周六開賣近200伙

施政報告「塵埃落定」後，發展商群起展開推售攻勢，盡趕本月尾班車開售，推高市場氣氛。其中，粉嶺北項目及屯門青山公路項目均落實周六開售，共近200伙。

●粉嶺北ONE INNOVALE第3期周六首輪賣118伙

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民指，項目累計已接獲逾700張入票，按首輪價單發售113伙計，已超額認購逾5倍。最新加推價單2號單位戶型涵蓋開放式至三房戶，實用面積介乎224至683方呎，折實售價由331.08萬元至936.41萬元，折實呎價由13,398至15,469元。該批入場單位為E座1樓10室，實用面積224方呎，開放式間隔，折實呎價約14,780元。

至於，首輪將發售的價單單位包括31伙開放式戶，44伙一房戶，26伙兩房戶及12伙三房戶，按定價計，該批單位市值約5.86億元。發售當日會分兩輪時段揀樓，優先的A組買家可購1至4伙，惟當中必須購買1伙實用面積600方呎或以上的指明單位、又或須購至少兩伙。而B組買家可購1至2伙。該盤首輪銷售截票時間為周五(28日)下午8時。

●元朗錦田北PARK YOHO Bologna累收逾1500票

PARK YOHO系列項目自設約7,500方呎的商場PARK Circle。新地代理租務部副總經理(租務)黃佩玲指，該商場目前出租率約九成，提供約20間商戶，呎租介乎30至40元。

●屯門飛揚第1期周六發售80伙

長江實業高級營業經理楊桂玲表示，新一批單位涵蓋19個一房戶、19伙三房戶及5伙連平台或前庭特色戶。按一房享最高15%折扣及三房最高享17%折扣計，該批單位折實售價介乎435.9萬至1,017.5萬元，折實呎價由12,888元至17,098元。

●馬頭角瓏碧現樓單位首度曝光

林曉箐指，該盤會視乎市場反應，有機會加推單位。同時，項目由明日起會對公眾開放現樓單位以供參觀。當中包括位於12樓的3伙連家具單位，斥資約10萬至15萬元打造。

●天水圍Wetland Seasons Bay第2期別墅單位售1,697萬元

●日出康城LP10將展開交樓程序

南豐集團旗下將軍澳日出康城LP10，周二(25日)公布已經獲批轉讓同意書，即將展開交樓程序，並部署以現樓形式作新一輪銷售。南豐集團香港地產處執行董事許謙讓表示，該盤將陸續通知業主們收樓，日前亦舉行了大廈亮燈儀式。項目由去年初推出至今，已沽出791伙，佔全盤893伙的89%。