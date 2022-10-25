美股個別發展　納斯達克金龍指數彈5%

美股周二早段個別發展，道指跌50點，至31,448點；標指升9點，至3,806點；以科技股為主的納指升73點，至11,025點。港股夜期報15,164點，跌15點，低水2點；中概股普遍反彈，納斯達克中國金龍指數漲超開市曾彈5%。

個股方面，可口可樂公布截至9月底止季度業績，期內收入按年升10.16%至110.63億美元，撇除收購影響的內生增長更達到16%。可樂亦上調了全年業績指引，料2022年內生收入增長將介乎14至15%，較此前調高了2個百分點，其股價曾升1.3%。

通用汽車(GM)上季收入按年大增56.42%至418.89億美元，達到歷史新高；期內汽車交付數目為153.7萬部，按年增加了17.14%。公司上季純利達33.05億美元，按年升36.57%，對應每股盈利2.25美元，遠勝市場預期，其股價曾升2.49%。

瑞銀集團行政總裁Ralph Hamers表示，隨着聯儲局將政策利率提高至5厘甚至5.25厘的水平，預計美國經濟可能會導致出現輕微衰退，但他認為這仍可接受。不過，美國財長耶倫表示，金融體系未有成為經濟不穩的原因，並強調整體金融體系運作仍然良好，正密切關注可能出現的風險。