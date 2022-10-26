東方日報B1：滙控季績驚喜　股價撐唔起

剔除貨幣換算差額及重大項目影響後，滙控經調整除稅前利潤按年增18.17%，至65.09億美元；預計今年全年派息28至30美仙，計及中期派的9美仙，即末期料再派最少19美仙，略多過去年。

集團第三季淨利息收益85.81億美元，按年大增近三成，按季亦增15.12%。同時，集團上調今年全年淨利息收益指引至320億美元(約2,496億港元)，而首3季淨利息收益為230.32億美元，並預期2023年的淨利息收益將達到360億美元。上季列帳基準收入減少3%，主要因計劃出售法國零售銀行業務減值及貨幣換算的不利影響10億美元。

滙控第三季預期信貸損失(ECL)錄得提撥淨額10.75億美元，按季大增1.39倍，直言與內地商業房地產行業的當前發展有關。

財務總監邵偉信表示，當中逾4億美元與內房相關，目前該行有200億美元內房敞口，當中60%是計入的香港離岸帳目，40%計入內地在岸帳目。

雖然內地發展商仍面對離岸融資困難，但他已見到內地當局推出各種政策支持。不過，集團第三季的預期信貸損失仍難言見頂。不利的宏觀經濟因素如通脹升溫及前景疲弱，繼續拖累環球經濟，預期全年的預期信貸損失提撥約為平均貸款額的30點子，單計第三季則為43點子。

集團的普通股權一級資本(CET1)比率為13.4%，按季跌0.2個百分點，當中包括重新分類法國零售銀行業務至持作出售用途所產生的影響。邵偉信指出，有信心於2023年上半年底前重返14至14.5%的目標範圍，並估計第四季該比率將有顯著回升，主要是由強勁財務表現推動。到了目標範圍後，滙控將會在適當情況下將過剩資本回饋股東。

業務分部方面，財富管理及個人銀行業務旗下的投資產品分銷業務收入下跌，乃由於客人情緒轉弱導致股市交投淡靜。環球銀行及資本市場業務(俗稱炒房)季賺15.31億美元，按季減少4.43%。滙控亦稱，目前正探討出售集團在加拿大滙豐銀行全數股權的可能性。

業績公布後，多家大行發表報告。摩根大通認為滙控第三季業績表現佳，惟管理層仍面臨大股東建議分拆亞洲業務及增股息的壓力；又認為除非管理層進一步出售資產，否則增加資本回報的空間有限。另外，摩根士丹利認為滙控的前景穩定，給予「增持」評級。花旗則重申對滙控「買入」評級及目標價56.6元，意味昨日收市股價有41.67%潛在升幅。