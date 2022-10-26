英特爾：對華管制難避免　籲將先進晶片生產技術帶回歐美

美國10月初對中國祭出半導體出口管制，限制中國取得用於超級電腦、人工智能等所需的晶片和製造設備，英特爾(Intel)行政總裁蓋爾辛格(Pat Gelsinger)表示，相關措施是無可避免的。另日媒報道，南韓晶片龍頭三星電子及SK海力士已評估內地廠房面臨的商業風險，不排除撤華赴美。

蓋爾辛格直言，美國對華施以出口管制不感到驚訝，因為美國冀與中國保持技術競爭，但呼籲華府將更先進的晶片生產技術由亞洲帶回歐美等地，因推動供應鏈平衡至為重要；又指未來50年晶片廠坐落的位置，猶如「過去半世紀石油儲藏量定義地緣政治」般舉足輕重。

至於南韓晶片大廠三星、SK海力士亦部署調整在華業務。日媒報道，兩大企業已針對不同情景作出應變措施，進行「B計劃」演練，並評估中國廠房面臨的商業風險。據悉，三星及SK海力士分別在內地開設NAND型快閃記憶體廠及DRAM廠。

南韓工業組織Federation of Korean Industries周二公布的研究報告顯示，市值排名首100家國際晶片廠中，中國佔了多達42家；而與2018年相比，中國業者去年的年均銷售額增長率高達26.7%，顯著高於其他地區廠商同期8.2%的增幅。分析指出，這主要是內地廠商規模相對較小，且受惠於廣大內需市場及政府大力支援，才得以快速增長。