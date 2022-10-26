【東方產評】中國復甦出鞘時　美元強勢拐點至

中國經濟上季表現勝市場預期，反映雖然新冠肺炎疫情未退，動態清零政策維持，惟在政策全方位疏導風險，理順流轉之下，無阻經濟活動繼續運行，只是增速相對溫和而已。事實上，環顧各大投行與國際機構明年的經濟預測，在主要經濟體中，中國的增速並不失色，尤其在俄烏戰爭、中美博弈、通脹與能源危機之下，誠然並不容易，也說明中國的經濟前景，實非近期股、匯市場表現般悲觀。

眼前股市受壓、人民幣貶值，更多由美元相對強勢，而非中國宏觀基本因素所致。當明年中國經濟走出清零政策，加快復甦，將如利刃出鞘。市場都在期待世界經濟能冒起一股正能量，以改變近年全球資金一窩蜂流向美元避險的格局，讓美元強勢迎來拐點。這一幕實際出現的時間難測，惟觀世界經濟的狀態，雖不近亦不會太遠。此前投資者得對市場極端風險保持高度警覺，為國際資本大博弈做好準備。

美國聯儲局將於下周議息，市場共識是再落重藥抗通脹，加息0.75厘，而12月會至少再加息半厘。至於明年，考慮到目前的通脹形勢，愈來愈多分析預計，明年美息將加至突破5厘水平，換言之加息速度可能比現時聯儲局指引的為快。美國經濟受不受得了，固然是大問題，故有關明年美國經濟將陷入衰退的說法亦甚囂塵上，變相就加大了市場避險的需求，結合息差因素，就促使近期美元持續強勢，以及一眾非美貨幣加速貶值的底因。

在這輪非美貨幣貶值潮中，人民幣亦未幸免，近日在岸及離岸人民幣價格續尋底，惟相比英鎊、日圓等主流貨幣，今年來人民幣跌幅相對細且有序。說到底，眼前的非美貨幣貶值潮是由美元強勢所致，而促成這現象並非美國經濟前景特別好，而是環顧全球，主要經濟體各有問題，歐洲經濟基本上已被能源危機打垮，中國經濟雖保持增長，但仍被防疫政策掣肘。國際資本在沒有其他更有把握的選擇下，就省時省力泊在美元收息賺價，致令今年首8個月美國的國際資本累計淨流入額創下自1978年有數據以來的新高，加劇全球「美元荒」。

問題是，美國經濟不見得令人安心，樓市及消費市場皆開始回軟，強美元對美企海外收益的匯兌打擊，「回力鏢」必將反映在估值上，並成為估值高企的美股當前一大隱患。美國財金官員圖以強美元來解決問題，結果反在激化泡沫風險，至不可收拾的地步為止。美國人一句「我的貨幣，你的問題」，把強美元周期的溢出效應擊殺全球，為各國政府的經濟治理帶來極大的挑戰。

可以說，如今全球都在觀望，中國在政局底定後，何時會走出清零政策，全面重啟經濟，帶動亞洲地區經貿，平衡西方經濟逆風，緩減全球資金極端流向美元的壓力。誠然，中國並非沒條件突圍，但要確保利刃出鞘能取得絕對優勢，時點相當重要。也許明年次季或以後，有望迎來國際資金流逆轉的拐點。此前各方只有咬緊牙關，妥善管控債務風險，謹記身處經濟衰退與熊市的暗黑日子，現金為王！