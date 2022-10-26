經濟衰退無影響　石油巨頭第三季獲利逾507億美元

外媒報道，全球經濟出現衰退迹象，對石油和化學品需求降低，大型石油公司業務增長放緩，但預期對第三季盈利影響輕微。據估計，埃克森美孚、雪佛龍、殼牌、道達爾和英國石油(BP)第三季總盈利達至507億美元，低於第二季逾620億美元的創紀錄水平，但料仍可實現第二高盈利紀錄。

RBC Capital Markets分析師Biraj Borkhataria表示，石油業環境較上季略差，但參照過去10至15年的發展情況，第三季的財報結果「將非常強勁。」而在經濟放緩中，石油和天然氣行業是「少數幾個盈利仍具韌性的行業」。

埃克森美孚本月初表示，公司煉油和化學品的盈利將會下降。投行摩根士丹利預計，精煉產品和化工產品盈利將較第二季下降約35%，料其他公司或會出現類似的情況。

哥倫比亞大學全球能源政策中心兼職研究學者Abhi Rajendran表示，化學品與經濟密切相關，可「直接反映經濟的健康狀況。」

埃克森美孚發布的業績預告顯示，天然氣價格上漲抵銷原油價格的下跌。分析師亦上調該企天然氣業務的盈利預測。

值得留意的是，雖然公司盈利增多，但同時亦增加公司的政治壓力。英國上半年對石油和天然氣生產商徵收「暴利稅」，歐盟9月亦出類似的徵稅計劃；美國總統拜登上周呼籲，能源公司將「盈利投入新的生產中」，而非向股東派息。