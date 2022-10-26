【加密貨幣】美銀：比特幣再被視為投資避風港

股票市場波動，投資者傾向「保本」投資。美國銀行指出，加密貨幣比特幣(Bitcoin)與黃金價格的相關性迅速提高，反映其在波動的市況中，正被用作對沖，可能重新被投資者視為避風港。

早年有「數碼黃金」之稱的比特幣與傳統黃金的關係，歷來被用作衡量投資者持有相關資產的信心程度。美銀在報告中提到，去年6月至今年2月期間兩者的關聯性接近零水平，至3月轉為負值，惟9月起開始轉正，10月初更達近一年後高位。反觀比特幣與標普500指數及納斯達克100指數藍籌股的相關性，近日已見減少。

儘管傳統避險資產黃金價格今年累跌約一成，但仍跑贏債市及股市，因標普500指數已累插逾兩成，全球債券亦重創約15%。默克投資公司總裁兼投資長Axel Merk認為，市場預期利率持續變動，金價走勢在可預見的未來將持續波動，但仍看好其長遠保值作用，投資者在現行市況下，應更關注長期價值。

世界黃金協會全球研究主管Juan Carlos Artigas此前曾指，即使黃金市場面臨拋售壓力，一度跌至每安士1,633美元的兩年來新低，但年初以來金價跌幅不足一成，若從美匯指數與美國國債孳息率走勢推斷，金價應跌近30%，意味目前金價表現明顯優於美股及債市。現貨金價周二曾高見每安士1,654.96美元，比特幣每枚曾報19,449.73美元。