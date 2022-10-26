花旗：澳門賭收回復進度緩慢

券商花旗為本月澳門的博彩收入「把脈」，表示根據行業消息，10月首23天澳門總賭收約30億澳門元，即23日前的一周每日平均賭收約一億澳門元，按周雖上升17%，但該行坦言，回復進度緩慢，估計是持續受到內地一些主要城市的嚴格疫情防控措施所拖累。

該行指，貴賓廳和中場博彩收入按月升四成和三成，現階段保守地維持全月賭收40億澳門元的預測，即本月餘下日子日均賭收約1.25億澳門元。花旗的10月賭收預測，雖然相當於按月升35%，但按年仍減少近一成，相較2019年未有疫情前更是收縮達84.87%，顯示復甦之路仍然遙遠。