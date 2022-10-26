花旗：澳門賭收回復進度緩慢
2022年10月26日 05:15
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（Getty Images圖片）
券商花旗為本月澳門的博彩收入「把脈」，表示根據行業消息，10月首23天澳門總賭收約30億澳門元，即23日前的一周每日平均賭收約一億澳門元，按周雖上升17%，但該行坦言，回復進度緩慢，估計是持續受到內地一些主要城市的嚴格疫情防控措施所拖累。
該行指，貴賓廳和中場博彩收入按月升四成和三成，現階段保守地維持全月賭收40億澳門元的預測，即本月餘下日子日均賭收約1.25億澳門元。花旗的10月賭收預測，雖然相當於按月升35%，但按年仍減少近一成，相較2019年未有疫情前更是收縮達84.87%，顯示復甦之路仍然遙遠。
濠賭股周二個別發展，之前連跌11個交易日的永利澳門(01128)周二終於反彈，但升幅不足1%，收報3.17元，較這波跌浪前股價仍低42.04%。何超瓊任聯席董事長的美高梅中國(02282)連跌6個交易日，累挫20.39%，市值累計蒸發31.16億元，周二收跌2.14%至3.2元，繼續創2011年上市以來的收市新低。
至於上季慘蝕約36億元的金沙中國(01928)，股價亦5連跌，累計市值蒸發更達199.09億元。美銀證券認為，金沙中國上季業績表現勝市場預期，可是，為了反映內地疫情反覆，以及「清零」政策持續，該行下調該企2023年和2024年EBITDA(除利息、稅、折舊及攤銷前盈利)預測分別55%和25%，以及大削該股目標股價13.62%至26元。該股周二收挫2%至13.72元。