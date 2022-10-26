陳樂怡：港股尋底格局 或下試14058

內地二十大過後，進入了政策空窗期，政策走向料待年底中央經濟工作會議才會明朗。內地第三季經濟數據反映復甦並不牢固，消費及內房持續疲弱，市場對經濟前景看法悲觀，導致離岸人民幣兌美元急貶至7.3水平。

另一邊廂，美國聯儲局將於11月議息，近期報道風聲指向該局「鷹」派取態稍稍鬆動，有傳當局將會在12月轉加息0.5厘，惟另會調高2023年利率峰值。港股方面，弱勢尚未扭轉，恒指持續尋底格局，有機會下試2004年的雙重頂14,058點。

內地第三季國內生產總值(GDP)按年增長3.9%，優於市場預期，增長動力主要來自工業活動恢復，以及9月高溫天氣負面影響散退。不過，其他產業表現未如理想，9月零售剔除價格因素實質錄得跌幅，反映疫情抑制內需。

憧憬神華業績 上望26元

固定投資方面，政府資金密集投放，基建投資發力，惟即將步入高基數階段，支撐經濟的作用或會受限。而且房地產銷售、投資未見重大改善，持續牽制固投表現，倘若「雙11」消費數據再次差於預期，將會進一步削弱市場對內地經濟信心。

神華將於周五公布季績，料有憧憬空間，而高派息政策亦增強股份吸引力。該企現價對應23財年預測市盈率6.3倍，股息率達13.3厘，股價向上阻力位26元，支持位20元。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡

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