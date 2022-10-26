鄭勤龍：港股短線難擺脫弱勢

由卦象顯示，恒指走勢正處於《水雷屯》變《水火既濟》之中，在易經，「水」性向下流，因此若然將「水」的意象應用在恒指的表現上，便可引申為沽壓。今「屯」卦和「既濟」卦皆帶有水的元素，預示着恒指在短期內的走勢即使出現技術性反彈，但或仍有下調空間的壓力。

承接上文預示恒指近期悶局即將打破的《山雷頤》變《雷地豫》卦，恒指上周三(19日)在16,805點開市，當日指數最高曾見16,923點，隨後指數反覆回吐，昨日大市最低曾見14,947點，下跌了15點，收報15,167點，可說是已應驗了引伸為指數在短期內的走勢或先高後低，有以提防暴客、帶有一種避險情緒意味並顯示散戶仍然要警戒市場中的種種不利因素，隨時可發酵成使大市回吐的負面消息的「豫」卦卦象。

「屯」卦是易經四大難卦之一，代表着成長的困難，故此即使大市出現技術性反彈，但力度恐怕勢難持久。「既濟」卦為水在上而火在下，所以火會被水淋熄，引申為大市的上升動力或仍不足。

故此，綜合了卦象和基本分析，並將其意象應用於大市的預測上，便可引伸為港股在短期內的走仍難以擺脫弱勢。

玄學金融家 鄭勤龍