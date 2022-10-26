道指升337點　比特幣飆4%

●踏入亞洲時段，美匯指數報111；港匯見7.8488；離岸人民幣(CNH)報7.3155；美元兌日圓處148.01；歐元報0.9962，英鎊報1.1457。金價處1,651.79美元。布油報91.35美元，紐油報84.81美元。比特幣升4%，重上2萬美元。道指期貨跌80點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水60點。

●美股連升3個交易日，道指收報31,836點，升337點或1.07%；標指收報3,859點，升61點或1.63%；納指收報11,199點，升246點或2.25%。

●港股ADR指數下跌，按比例計算，收報15,151點，跌14點或0.09%。

●即月恒生指數夜期收報15,192點，升13點，高水26點，成交27,703張。

●紐約期油收報每桶85.32美元，升0.74美元或0.87%；布蘭特期油收報每桶93.52美元，升0.26美元或0.26%。

●紐約期金收報每安士1,658美元，升3.9美元或0.2%。

●英國富時100指數收報7,013點，跌不足1點；德國DAX指數收報13,052點，升121點或0.94%；法國CAC指數收報6,250點，升119點或1.94%。

●美國10月消費者信心指數降至102.5，遜預期。

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