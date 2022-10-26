ASM太平洋第三季盈利按年跌38.5%
2022年10月26日 07:46
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ASM太平洋(00522)公布第三季度銷售收入為45.6億港元，按年跌26.8%，按季亦跌12.3%，主要是由於消費者消費意欲下降，導致客戶要求部分付運延期所致；新增訂單總額為36.3億元，按年跌36.6%，按季亦跌22%，主要是由於高基數及通訊、電腦及消費者終端市場疲弱所致；毛利率為40.9%，按年升29點子，按季則跌82點子；盈利為6.17億元，按年跌38.5%，按季亦跌31.8%；每股基本盈利為1.5元，按年跌38.8%，按季亦跌31.5%。
今年首9個月，銷售收入為150.3億元，按年跌4.5%；新增訂單總額為153.2億元，按年跌26.6%，因去年的基數乃歷史高位，以及受充滿挑戰的宏觀經濟狀況影響；毛利率為41.1%，按年改善77點子；盈利為23.5億元，按年增長3.8%，部分來自外匯匯兌收益；每股基本盈利5.71元，按年升4%。於2022年9月30日，未完成訂單總額為100.6億元。
展望第四季度，集團預計銷售收入將介乎4.55億美元至5.25億美元，以其中間數計按年及按季分別下跌38%和16%。