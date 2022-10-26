稅收大減疊加防疫支出　內地首三季財政赤字料破紀錄

由於內地疫情防控和內房危機持續侵蝕政府財政收入，外媒根據中國財政部發布的數據推算，內地各級政府財政赤字達到7.16萬億元人民幣，赤字水平創歷年同期紀錄，亦是去年同期的近3倍。

事實上，內房危機大大影響政府的土地收入，而為執行動態清零之下，防控無日無之，檢測費用龐大，且政府也面臨着增加基建開支以刺激經濟增長的壓力，可謂在在需財。

今年首9個月，內地全國一般公共預算收入和政府性基金預算收入總計約19.9萬億元(人民幣，下同)；全國一般公共預算收入按自然口徑計算下降6.6%，跌幅低於前8個月的8%。財政部表示，扣除留抵退稅因素後成長4.1%。

大部分稅收減免措施集中在第二季，導致最近幾個月收入情況有所改善。9月全國一般公共預算收入按年升8.4%至1.5萬億元。首9個月國有土地使用權出讓收入按年下降28.3%至約3.85萬億元，首8個月跌幅為28.5%。

首9個月總計政府支出27.1萬億元，包括全國一般公共預算支出19萬億元（包含教育、醫療、國防和科研），按年增長6.2%；首8個月增幅為6.3%。全國政府性基金預算支出按年增長12.5%，顯著低於首8個月23.4%的漲幅。

由於各級政府財政緊張，料將更積極使用香港這境外融資平台來發債集資。