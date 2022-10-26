美10月消費者信心指數創3個月新低　通脹預期升溫

外媒報道，根據美國經濟諮商會(Conference Board)周二(25日)公布的數據，10月消費者信心指數從9月的107.8降至102.5，低於經濟學家預期的105.9，並創3個月新低。此外，消費者對未來12個月通脹預期自今年6月以來首次上升，反映消費者對通脹日益上漲、擔憂經濟可能步入衰退。

至於其他數據，反映消費者未來6個月前景的預期信心指數降至78.1，消費者現況信心指數也降至138.9，創2021年4月來新低。值得注意的是，消費者對未來12個月的通脹率中值小幅上升，為今年6月以來首見。

就業市場方面，認為就業機會充足的消費者比例降至45.2%，創2021年4月以來新低，而認為難找工作的比例升至去年9月以來新高，不過仍處歷史低位。

消費者信心在先前連續兩個月攀升後於10月回落，凸顯消費者對物價水平高漲、美國聯儲局加息讓經濟步入衰退的擔憂日益加劇，讓美國民眾看淡經濟前景。儘管消費者信心回落，但汽車、房屋、洗衣機與電視等主要家電的購買計劃均有所增長。

該機構經濟指標資深主管Lynn Franco表示，對通脹的擔憂自7月以來一直消退，但在10月再次抬頭，主因是受到汽油與食品價格上漲影響。Franco認為，未來通脹壓力將繼續對消費者信心與支出構成強大阻力，可能導致零售商面臨充滿挑戰的假日銷售季。