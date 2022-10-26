港股向好 美團飆逾4% 滙豐重上40元

港股萬五關有支持，恒生指數早段跌過百點後反彈，一度倒升逾200點，至15,400點水平。國企指數及科技指數齊漲50點，主板成交300億港元。

大型科網股普遍做好，美團飆4.4%；騰訊升2.9%，合力推高大市；小米集團升2.5%；京東集團升0.7%；阿里巴巴逆市跌0.6%。

金融股亦向好，滙豐控股反彈1.2%，重上40元關；友邦保險升1.9%；香港交易所飆3.8%；中國平安升1%；建設銀行升0.4%。

醫藥股跑贏大市，藥明生物飆6%，是表現最佳藍籌；阿里健康升5.4%；中國生物製藥及翰森製藥升3%；石藥集團升2.8%。

【09:20】港股萬五關角力 大型科網股回吐 滙豐靠穩

港股開市偏軟，恒生指數跌69點或0.45%，報15,096點；國企指數低開33點或0.65%，報5,146點；科技指數跌21點或0.73%，報2,863點。

大型科網股回軟，阿里巴巴跌2.8%；百度跌2.5%；網易跌1.7%；美團跌1.4%；騰訊跌0.8%；京東集團跌0.6%；小米集團無起跌。

金融股個別發展，昨日急跌滙豐控股開市無起跌。中國平安跌2.2%；招商銀行跌1.7%；建設銀行跌0.2%；友邦保險跌0.1%。香港交易所升1.1%。