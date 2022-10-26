李偉傑：百勝中國進入新里程　中線目標400元

中國國家統計局周一(24日)公布一系列經濟數據，其中市場焦點的第三季GDP按年增長3.9%，超過市場預期、且較第二季加快3.5個百分點，反映穩增長政策發力顯效，宏觀經濟轉入回穩向上過程，居民消費信心增強，GDP增速略超市場預期，有利內地消費股。

百勝中國料可受惠加快經互聯互通被內地資金投放，以近年北水成交活躍度進一步成為大市指標下，加上內地資金經互聯互通投放股份亦集中於內地品牌知名度高的股份身上，相信以百勝中國於內地特許經營商獲授肯德基、必勝客和塔可貝爾，將更容易受投資者歡迎。

此外，美國監管機構現正對中概股進行會計審議，並不排除最終有機會能符合美國審計要求，未來可繼續在美國上市。因此，現時公司在聯交所雙重主要上市可是為先作最壞準備最好打算，降低美國退市風險帶來的不確定性，而這動作下亦可以成功進入港股通名單中，可以算是一舉兩得。

公司在內地經營為人熟悉的肯德基、必勝客及其他中西休閒餐廳，百勝中國今年淨開店目標為1,000至1,200間，當中繼續以肯德基品牌為主。面對新冠疫情變化，單計第二季公司內地業務雖受疫情爆發嚴重影響，是大環境所然。展望第四季，受惠剛公布的經濟數據勝預期，市場期待消費信心逐步轉強，而現時內地對疫情管控彈性加大，憧憬未來對消費信心有望逐步增強，對有品牌優勢的百勝中國其業務料會率先反彈。

再者，公司改為雙重主要上市，對投資者及公司而言有助降低美國退市風險憂慮，加入港股通名單，引入北水，對資金推動力有望進一步釋放。短線股價走勢，百勝中國本周一跟隨大市調整，但周二(25日)見資金支持及跌幅收窄，收報312.8港元。公司基本面強勁且有向好趨勢，有吸納價值，中線目標400元，防守位置在290元水平。

華盛證券經紀部董事李偉傑