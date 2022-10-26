「日圓先生」估央行明年或啟動加息　Yen價將跌至...

日圓弱勢持續，有「日圓先生」之稱的日本前財務官榊原英資(Eisuke Sakakibara)在外媒節目上表示，預計明年日圓兌美元匯率可能進一步貶值至170水平，折算每百日圓兌港元即約為4.58水平。

日圓兌美元上周跌穿150水平，見32年低位，據指日本官員日前再度入市干預撐匯價。日圓兌美元最新報148.33，每百日圓兌約5.3港元。

儘管日本通脹高企，惟市場預期日本央行將在本周五(28日)召開議息會議，貨幣政策料將維持不變。然而，榊原英資估計，當日本央行行長黑田東彥任期於2023年4月完結，面對持續的通脹壓力下，明年晚些時候將開始加息。

他補充，如果日本經濟仍然過熱，日本央行換屆後，局方的貨幣政策可能會從寬鬆轉向緊縮。他預計明年年底會出現緊縮政策，而這種政策轉變可能會以一、兩次加息的形式出現。而這將取決於明年的經濟狀況，如果經濟出現過熱現象，那麼日本央行很有可能會加息。

為阻止日圓跌勢，日本出手干預匯市。但榊原英資認為，即使當局繼續干預捍衛匯價，也不會產生太大影響，更指當局知道干預本身並沒有那麼有效。