【高盛推介】美團急彈領漲 北水轉向流入好倉
2022年10月26日 10:29
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高盛(亞洲)有限責任公司：美團在本周一(24日)受壓急挫至120港元水平後，周二(25日)反彈升約2.4%，周三(26日)短暫低開後隨即倒升，並重上130元水平。現報131.4元，升約6.4%，目前為升幅最大的藍籌股之一。美團與蘇寧易購達成戰略合作，據悉蘇寧易購明年內將入駐美團超過1,000間門店。
觀察個股輪證資金流向，近期資金持續吸納好倉，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約8,460萬元。淡倉於本周一錄得約980萬元資金流入後，周二獲資金轉向沽出。
觀察港股通資金流向，周二北水轉向買入美團，錄得約7.1億元資金淨買入。
投資者如看好，需要留意由於股價跌至低位，日前部署的價外購波幅風險高，宜轉移至貼價證作部署。認購證方面的貼價選擇可留意150元行使價以下槓桿最高的美團購(26840)。中年期選擇可留意美團購(26786)。牛證方面可留意屬貼牛的美團牛(66847)，與現價有約20元收回距離。
美團購26840，行使價145.1元，2023年1月20日到期，實際槓桿5.0倍，貼價，150元行使價以下槓桿最高。
美團購26786，行使價166.98元，2023年4月21日到期，實際槓桿4.2倍，中期。
美團牛66847，收回價110元，行使價107元，換股比率500，槓桿比率5.4倍，相近收回價貼牛中槓桿最高。
投資者如看淡，要留意市場上大多數認沽證面值高兼槓桿，淡倉選擇可轉移留意熊證，新上市美團熊(54958)，與現價有約20元收回距離。
美團熊54958，收回價150元，行使價153元，換股比率500，槓桿比率5.7倍，新上市遠熊。
美團熊53600，收回價160元，行使價163元，換股比率500，槓桿比率4.3倍。
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