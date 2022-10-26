【高盛推介】美團急彈領漲　北水轉向流入好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：美團在本周一(24日)受壓急挫至120港元水平後，周二(25日)反彈升約2.4%，周三(26日)短暫低開後隨即倒升，並重上130元水平。現報131.4元，升約6.4%，目前為升幅最大的藍籌股之一。美團與蘇寧易購達成戰略合作，據悉蘇寧易購明年內將入駐美團超過1,000間門店。

觀察個股輪證資金流向，近期資金持續吸納好倉，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約8,460萬元。淡倉於本周一錄得約980萬元資金流入後，周二獲資金轉向沽出。

觀察港股通資金流向，周二北水轉向買入美團，錄得約7.1億元資金淨買入。

美團購26840，行使價145.1元，2023年1月20日到期，實際槓桿5.0倍，貼價，150元行使價以下槓桿最高。

美團購26786，行使價166.98元，2023年4月21日到期，實際槓桿4.2倍，中期。

美團牛66847，收回價110元，行使價107元，換股比率500，槓桿比率5.4倍，相近收回價貼牛中槓桿最高。

美團熊54958，收回價150元，行使價153元，換股比率500，槓桿比率5.7倍，新上市遠熊。

美團熊53600，收回價160元，行使價163元，換股比率500，槓桿比率4.3倍。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2022年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。