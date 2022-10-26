調查：一個原因！香港僱員實際薪酬升幅遠勝新加坡

過去兩年，香港流失了超過14萬勞動人口，令本港的人才吸引力逐漸成為焦點。最新一份《施政報告》提出「搶人才、搶企業」的目標，並列出多項新政策及措施，包括成立300億港元「共同投資基金」、推出「高端人才通行證計劃」及優化現有多項輸入人才計劃等，旨在保留香港固有的優勢，吸引海外企業及人才來港，並增加本地勞動力。

雖然香港面對人才外流，但ECA International最新的「薪酬趨勢調查報告」結果顯示，香港僱員的2022年實際薪酬增幅為亞太地區內第5名，並預期在2023年，香港僱員的薪酬將平均增長4%，較2022年高0.5%。

與亞太地區及全球其他地區相比，香港僱員受惠於本地的低通脹率，使今年及明年的實際薪酬將出現增長。儘管明年的通脹率預計將從1.9%上升至2.4%，由此會抵銷名義薪酬大幅增長的優勢，然而，香港僱員的購買力增長速度仍將高於全球多個地區。

在2022年，新加坡僱員名義薪酬增長為3.8%，並預計明年的名義薪酬增長將進一步上升至4.0%。新加坡今年的通脹率為5.5%，與亞太地區的平均通脹率相若，並預計2023年的通脹率將下降至3%。因此，新加坡2022年實際薪酬下降1.7%，並預計於明年上升1%，不過仍低於2023年亞太地區平均增長率的1.3%。

ECA International亞洲區域總監關禮廉表示，儘管香港經濟正面臨持續的挑戰，未有削弱本港僱員的薪酬增長。香港僱員的平均薪酬增幅為3.5%，遠高於2021年的2.5%，並預計2023年的薪酬增幅將恢復至疫情前的水平。此外，香港僱員亦受惠於較全球其他地區為低的通脹率，使其2022年實際薪酬增長為1.6%，是亞太地區內錄得第5快增長的地區，並遠高於新加坡，因新加坡僱員2022年的實際薪酬錄得1.7%的降幅。

值得僱員高興的是，2022年亞太地區僱員的實際薪酬增長方面再次領先全球其他地區。在全球首10個實際薪酬增幅最高的國家和地區中，有8個是來自亞太地區。另外，亞太地區在2023年的平均實際薪酬增幅預計為1.3%，較今年上升1%，同時因明年全球實際薪酬預計將下降0.5%，屆時亞太地區的實際薪酬增幅將會再次領先。

除了印尼，孟加拉及巴基斯坦外，大部分受訪的亞太地區預計其2023年的實際薪酬增長將會與2022年相同或更高。