調查：港逾4成餐廳對業績滿意度降　85%今季無計劃裁員

外賣平台戶戶送(Deliveroo)周三(26日)公布2022年第三季「餐廳信心指數」的調查結果顯示，防疫措施逐步放寬，餐飲業對經濟環境仍抱審慎樂觀的態度。

有關調查於9月30日至10月13日進行，結果顯示本地餐廳對整體業績的滿意度輕微下降，由第二季的6.4/10跌至第三季的5.4/10。即使滿意度有所下降，受訪餐廳對餐飲業前景仍然樂觀，37%受訪餐廳對第四季經濟環境持正面態度，高於上一季的36%。此外，41%受訪餐廳預計「0+3」入境檢疫安排將提高第四季的收入，26%則認為收入會維持不變，41%受訪餐廳期望下一季盈利將有所提升。

在新冠疫情反覆的情況下，餐廳堂食業務增長放緩。第三季期間，香港確診個案回升，即使社交距離措施放寬，僅有26%受訪餐廳的堂食收入錄得升幅。而56%餐廳的收入錄得下跌，30%則表示收入維持不變。隨着9月初每日平均感染人數再次突破一萬關口，今年中秋節期間，只有19%受訪餐廳的堂食業務收入比去年有所增長。當中81%的餐廳更表示，他們在今年暑假期間的堂食收入與去年相若，甚至錄得下跌。

此外，人工成本、租金及食材價格繼續成為餐飲業最大的壓力來源。最多受訪餐廳認為，第三季度最大的營運壓力來自於人工成本(41%)，租金則排行第二(37%)，緊隨其後為食材價格(22%)。隨着社交距離措施逐步放寬，餐飲業發展漸漸復甦，44%受訪餐廳表示，曾於第三季度增聘人手。

不過，受訪者指餐廳加薪，對業界前景仍保持信心。第三季度期間，雖然餐飲業繼續面臨旅遊及其他疫情限制措施的不確定性，受訪餐廳對業界前景的信心仍由上季的39%輕微上升至41%。85%受訪餐廳並不計劃於第四季裁員，78%表示不會關閉任何分店。此外，15%餐廳更打算於第四季開設新分店。48%受訪餐廳表示，曾於第三季度加薪，其中46%表示薪金升幅介乎2%至5%，其餘大部分餐廳(39%)的薪金升幅則介乎5%至10%。

戶戶送香港區總經理許志賢表示，戶戶送一直以成為消費者首選的美食外送及生活百貨送遞平台為目標。隨着香港疫情逐步穩定並踏上復甦之路，他們對本地餐飲業一如既往充滿信心，並致力於滿足市民對外送服務日益增長的需求，務求讓顧客隨時隨地獲得各種美食及生活所需。戶戶送將於11月慶祝來港7周年，作為餐飲業界的重要持份者，將繼續從多方面支持餐廳夥伴的外賣業務，協助他們應付疫情以及市場變化所帶來的挑戰。