張智威：恒指無力反彈　滙豐可中長線部署

信誠證券聯席董事張智威表示，在眾多不利因素影響下，港股要大幅反彈難度大，恒指預料將會繼續在15,000點水平徘徊，建議投資者維持「炒股不炒市」策略。選股方面，他奉勸投資者要避開市盈率過高、估值太貴、無派息，以及重資產的股份。

美國大型科技股季績不理想，納指期貨急跌。在港上市的科網股方面，張表示，該類股份主要面對3個壓力，其一是科網股無息收，在環球加息環境下的吸引力不足；其二是股份受中美監管及打壓；其三是科網股高增長能力不再。因此，他建議投資者不要「貪平」，對科網股要保持謹慎心態。