張智威：恒指無力反彈 滙豐可中長線部署
2022年10月26日 11:17
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信誠證券聯席董事張智威表示，在眾多不利因素影響下，港股要大幅反彈難度大，恒指預料將會繼續在15,000點水平徘徊，建議投資者維持「炒股不炒市」策略。選股方面，他奉勸投資者要避開市盈率過高、估值太貴、無派息，以及重資產的股份。
美國大型科技股季績不理想，納指期貨急跌。在港上市的科網股方面，張表示，該類股份主要面對3個壓力，其一是科網股無息收，在環球加息環境下的吸引力不足；其二是股份受中美監管及打壓；其三是科網股高增長能力不再。因此，他建議投資者不要「貪平」，對科網股要保持謹慎心態。
滙豐控股(00005)周二(25日)公布業績，第三季列帳基準稅前利潤按年減少41.75%，勝市場預期，惟股份昨日股價仍然受壓。張解釋，市場關注滙控淨收益減少，故令股價調整。不過，他仍然看好滙控前景，主因第四季壞帳回撥或令有利滙控盈利，再加上集團重申計劃明年首季度開始恢復季度股息，並預期派息比率達50%，以上種種因素都值得投資者作中長線部署。不過，他提醒要控制資金分配，因大市處「熊市」格局，宜先小注買入，若股價急跌可再加注。