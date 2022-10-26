期貨市場波動調節機制暫停　專家：期指更易被舞高弄低

就恒指期貨產品市場波動調節機制，因外部供應商軟件問題而暫停，網上議論紛紛。有網民直言輸打贏要，香港能否繼續作為國際金融中心存疑；更有指恒生指數會因此而下試萬三點水平。金融界專家對此亦有不同看法。

信誠證券聯席董事張智威表示，今次事件可從兩個角度看，視乎大家點睇。一是沒有大問題，因只是外部供應商軟件問題而暫時性暫停，不是要改制度或以後沒有市場波動調節機制；另一看法是投資者的信心或多或少會有影響，畢竟這樣一間大型國際性交易所，系統點會出問題？

他續指，期指波動調節機制暫停下，大戶若要挾倉，會挾得更加狠，更易被大戶把港股舞高弄低。

上古國際集團董事梁彥穎表示，機制暫停下期指市場更易大上大落，不利散戶投資者，對香港作為國際金融中心的聲譽絕對有影響，因不能為所有交易參與者提供公平公正的交易環境。