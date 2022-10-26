期貨市場波動調節機制暫停 專家：期指更易被舞高弄低
2022年10月26日 11:25
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就恒指期貨產品市場波動調節機制，因外部供應商軟件問題而暫停，網上議論紛紛。有網民直言輸打贏要，香港能否繼續作為國際金融中心存疑；更有指恒生指數會因此而下試萬三點水平。金融界專家對此亦有不同看法。
信誠證券聯席董事張智威表示，今次事件可從兩個角度看，視乎大家點睇。一是沒有大問題，因只是外部供應商軟件問題而暫時性暫停，不是要改制度或以後沒有市場波動調節機制；另一看法是投資者的信心或多或少會有影響，畢竟這樣一間大型國際性交易所，系統點會出問題？
他續指，期指波動調節機制暫停下，大戶若要挾倉，會挾得更加狠，更易被大戶把港股舞高弄低。
上古國際集團董事梁彥穎表示，機制暫停下期指市場更易大上大落，不利散戶投資者，對香港作為國際金融中心的聲譽絕對有影響，因不能為所有交易參與者提供公平公正的交易環境。
香港交易所(00388)旗下香港期貨交易所周三(26日)開市前宣布，因外部供應商軟件問題，暫停恒生指數期貨、恒生中國企業指數期貨、恒生科技指數期貨、小型恒生指數期貨、小型恒生中國企業指數期貨現月合約及下月合約之市場波動調節機制，直至另行通知，而期交所正與供應商合作解決問題。港交所現貨市場之市場波動調節機制則不受影響，運作如常。