【高盛推介】科網股全線反彈 阿里京東相對落後
2022年10月26日 11:49
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：大市周三(26日)早段低位整固靠穩後全線反彈，而當中阿里巴巴走勢較落後，周三早段低開約2.8%後反彈。現報64.3港元，升約1.1%，升幅落後大市。阿里於本周一(24日)宣布，當日正式啟動今年天貓雙11全球狂歡季，並共有超過29萬個品牌參加。
京東集團周二(25日)曾反彈升約5%，周三早段低開後反彈並重上150元水平。現報152.3元，升約1.5%，亦較大市落後。有券商料京東今年第3季，收入及非通用會計準則淨利潤分別達2,447億及73億元人民幣，並維持「跑贏行業」評級。
觀察個股輪證資金流向，上周三(19日)至本周一共錄得約6,130萬元資金流入阿里好倉後，周二獲資金轉向沽出。淡倉於本周一錄得約1,290萬元資金流入後，周二獲資金轉向沽出。
京東方面，好倉於本周一錄得約610萬元資金流入後，周二獲資金轉向沽出。
阿里購27151，行使價79.93元，2023年3月24日到期，實際槓桿4.8倍，貼價、行使價80元以下、3個月期以上產品中，槓桿最高。
阿里牛54013，收回價55元，行使價53元，換股比率100，槓桿比率5.6倍，相近收回價牛證中街貨較低。
投資者如看淡阿里，可留意阿里熊(54010)，與現價有約15元收回距離。
阿里熊54010，收回價80元，行使價82元，換股比率100，槓桿比率3.6倍，近15元收回距離熊證。
京東購26782，行使價220.2元，2023年3月24日到期，實際槓桿5.5倍，中期、低面值。
京東牛55268，收回價140元，行使價137.2元，換股比率500，槓桿比9.4倍，市場上最貼牛。
投資者如看淡京東，可留意京東熊(54778)，與現價有約30元收回距離。
京東熊54778，收回價180元，行使價183元，換股比率500，槓桿比率4.8倍，近30元收回距離熊證。
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