英國保守黨黨魁辛偉誠接替早前辭職的卓慧思成為首相，外界關注他如何拯救英國經濟。施羅德經濟師George Brown認為，辛偉誠成功拜相的慶祝活動不會持續太久，原因是要面對眼前的任務，他必須安撫三個不同的群體，又指他必須讓投資者放心，重新團結其政黨及獲得選民信任。

Brown首先指出，辛偉誠要向投資者保證，公共財政處於可持續發展道路上。由於他在財政上的保守作風，以及之前擔任財相的經驗，市場對他的任命反應積極。不過，他需要透過本月31日(下周一)公布的財政預算來證明自己。報告顯示，他除了將凍結所得稅起徵點及免稅額措施延至下一屆議會外，並將通過改革資產增值稅籌集數百億英鎊。此外，保留侯俊偉(Jeremy Hunt)作為財相料有助維持穩定。

其次，辛偉誠必須重新團結在競逐保守黨黨魁時，互相競爭的溫和派及右翼黨員。第三，辛偉誠必須在下次大選前贏回選民支持。

施羅德指，辛偉誠很難同時安撫這三個群體，作為前財政大臣，他將敏銳地意識到通過降低息差來減低英國借貸成本的必要性。因此，他別無選擇，只能向公眾表明，為了國家最大利益，需要作出艱難決定。該行表示，這是一個很難推銷的故事，尤其是在臨近大選的時候。