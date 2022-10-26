【產經直播】港股反彈點部署？
2022年10月26日 12:17
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港股過去5個交易日累跌逾1,700點後，周三(26日)先跌後轉升，中午收報15,495點，投資者繼續博反彈得唔得？內地一行兩會一局周二(25日)齊發聲派定心丸，其中人民銀行及外匯局提到要維護股、債、樓市健康發展，中港股市刺激作用維持幾耐？
恒生科指周三亦有反彈，半日曾重上3,000點大關。其中騰訊(00700)半日盤中升約半成；南下資金已連續36日淨買入騰訊，而有「中國巴菲特」之稱的知名投資者段永平，日前在社交平台透露又再買入騰訊ADR。科技股已見底？
隔晚美股向上，但Alphabet及微軟收市後發布的季績，均令市場失望，盤後股價齊插6%，恐怕拖累美股結束連續反彈3日勢頭？亞馬遜及蘋果公司周四(27日)亦放榜，相信表現亦會遜預期？現可買入南方東英納斯達克100指數每日反向(-2x)(07568)對沖？
市場對美國聯儲局12月加息75點子的預期降溫，美匯回軟，支持國際金價表現。高盛早前表示，在美國經濟嚴重衰退的情況下，金價可能上漲至每安士2,250美元；而在聯儲局極端鷹派的情況下，金價可能跌至1,500美元。南方東英黃金期貨每日槓反ETF要點部署？
南方東英資產管理CSOP特約《ETF指南》每隔周三中午12時45分直播，今集南方東英資產管理銷售，以及產品策略部ETF副總裁李溢琳，以及銀河證券業務發展董事羅尚沛為大家逐一解答。
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