渣打第三季稅前基本溢利升31%

集團行政總裁溫拓思(Bill Winters)稱，第三季度業績強勁，收入按正常化基準計算按年上升22%，除稅前溢利則上升35%。在2月提出的5項策略性行動繼續取得重大進展，包括完成2022年第二季度業績中公布的5億元股份回購，令今年宣布的股東分派總額達14億元，有信心達成2024年的財務目標。

財務總監賀方德(Andy Halford)於業績報告中展望指，本年度表現強勁，業務所在的多個市場經濟復甦速度令人鼓舞，儘管部分西方市場的衰退壓力正在增加。因此，今年全年而言，現時預期收入將增長約13%(撇除債務價值調整及按固定匯率基準計算)，與年初至今的增長一致；預期全年平均淨息差約140個基點；預期支出約106億美元(不包括英國銀行徵費)；預期信貸減值將略高於年初至今的18個基點年化貸款損失率；並計劃在13至14%的普通股權一級資本比率目標範圍內靈活經營。

公司現時預期，2023年淨息差平均數將繼續擴闊至約165個基點，加上業務繼續保持強勁的增長勢頭及正收入與成本增長差，意味將保持良好進度於2024年(甚或更早)實現10%的有形股東權益回報目標。