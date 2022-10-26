港交所已就活化GEM板摸底　望明年諮詢市場

他指出，檢討工作涉及多個層面，例如發掘適合透過股票市場融資，但未能達到主板或現時GEM上市門檻的潛在上市公司來源；評估潛在發行人來源的市場吸引力和流動性，即是否能夠吸引投資者持續持有及買賣有關股票；研究提升現時股票的流動性；考慮相關風險管控措施等。另一方面，港交所亦積極參考各地類似市場的經驗，包括近年內地的中小型及創新企業融資平台，即上海證券交易所科創板、深圳證券交易所創業板和北京證券交易所的發展。

他提到，香港一直以建設具活力及持續發展的融資中心為目標，為不同類型和背景的企業擴闊融資渠道，同時提供具深度和活力的集資平台，相信容許具規模但尚未有盈利或業績支持的特專科技企業上市等上市制度改革，本港上市平台將更有效為不同類型的企業，特別是科技公司和中小型發行人提供更寬廣和靈活的融資渠道，並推動市場發展，為證券及其他相關業界帶來更多機遇。

他又指，除了致力加強證券市場的寬度和深度，港府同樣重視提升上市發行人的質素，確保普羅大眾投資者的權益得到保障。