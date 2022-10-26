專家樓評：港府推措施「引才」　提升市場購買力

最新一份施政報告，雖然未有如市場預期般推出放寬樓市辣招的措施，但以長遠房策為大方向，並以吸納外來人才為主軸，推多項措施「引才」，包括向合資格來港人士提供置業優惠，讓他們可以「先置業，後退稅」；而事實上，香港近年面對人才持續失，政府是次提出調整辣招，能減低外來人才在港置業的稅務壓力，有利資金流入港，有助提升市場購買力。

在增地建屋方面，提出多方面創造土地供應、並加快造地程序，以及建議放寬申請強拍門檻。同時延續上屆政府提出發展「北部都會區」，並且全速造地建屋，期望於10年落成4成單位。除造地建屋，在報告中亦提出六大基建，包括深港西部鐵路、中鐵線、將軍澳南延線等推動運輸基建發展，相信能帶動受惠地區人流，帶旺該區經濟，區內樓市將會受惠。

隨着政府大力發展「北部都會區」，計劃興建中鐵線，並由元朗錦上路途經葵涌連接九龍塘，因此，錦上路站未來勢必成為新界區主要的交通樞紐，有利該區的樓市發展，並有效刺激區內一帶樓價升值。參考早前珀瓏的銷售情況，一開賣即日沽清，即使現時市況回軟，仍有不少市民看好該區的發展潛力，趁機入市。

除上述的「北部都會區」未來的樓市發展將會被睇高一線之外，筆者亦看好未來白石角的未來發展。由於施政報告中提出吸納外來人才，其中科研專才為重點吸納之一，配合政府規劃興建白石角站，對提升本港競爭力有正面作用，相信為能為該區的樓市發展注入新動力。

早前有不少的準買家觀望《施政報告》是否有減辣措施，現時施政報告塵埃落定，樓市雖然未去到十分「亢奮」的程度，但已有不少的新盤已提速推售，如位於元朗的PARK YOHO Bologna、粉嶺北的ONE INNOVALE - Cabanna，連環刺激一手市場，配合「波叔PLAN」、降低壓測及減辣，相信能吸引準買家出擊，為本地樓市注入新動力，料未來準買家的入市步伐將會加快，對市場有提振作用，相信樓市於今年餘下的時間將靠穩發展。

香港置業營運總監及九龍區董事 馬泰陽