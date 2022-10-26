中環9月甲級寫字樓呎租金按年回落2.4%

萊坊發布最新的《香港每月物業市場報告》指出，近期市場低迷，大型企業繼續以優惠的租金租用核心地段寫字樓，租金持續向下。其中，9月中環整體甲級寫字樓呎租金約110.4港元，較8月下跌約1.3%，按年同期更回落約2.4%。

至於區內的新型超甲級寫字樓呎租金約128.5元，按月下跌約1.6%，較去年更下調約3.1%。而同區的傳統甲廈呎租金約101.1元，按月及按年分別下跌約1%與1.9%。

該行指出，中環未來的寫字樓供應充足，將增加業主在短期內減租的壓力，故預計2022年第四季寫字樓租金將在持續向下。

另外，隨着愈來愈多的中小型公司以較低的租金水平在非核心區域租用寫字樓，非核心區域的寫字樓空置率在9月輕微下跌。據上述報告資料，北角甲廈空置率由8月約12.5%，降至約11.6%，上環空置率也由約8.2%，下調至約7.7%。兩區9月呎租金分別約39.7元與約56.7%，按年同期挫約7.5%和約8.1%。

而九龍區的寫字樓租戶亦傾向以優惠租金續租。上月區內尖沙咀及九龍東甲廈呎租約55.6元及28.7元，按月下跌約0.5%與0.4%，按年挫約2.3%及約4.4%。

萊坊指出，「0+3」入境檢疫措施公布後，整體商業信心正在改善，雖然邊境尚未完全開放，但香港已經開始接受商務旅客。而企業對進一步放寬社交距離限制和取消所有檢疫要求抱有希望，故相信政府再放寬入境和檢疫要求，本港經濟活動才會顯著復甦。