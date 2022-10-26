金管局：成功以CBDC為跨境支付及外匯交易進行真實結算

金管局聯同國際清算銀行(BIS)創新樞紐轄下香港中心、泰國中央銀行、中國人民銀行數字貨幣研究所及阿拉伯聯合酋長國中央銀行，共同發布題為「Project mBridge：Connecting economies through CBDC(mBridge計劃：通過央行數碼貨幣連接經濟體」，闡述mBridge項目的試行成果及所得。

據悉，項目今年第三季由實驗階段邁進試行階段。為期6個星期的試行是至今最大規模的跨境央行數碼貨幣(CBDC)試行，共有來自4個司法管轄區的20間銀行參與，利用mBridge平台進行超過160宗支付及外匯交易，總額逾1.71億港元。mBridge項目亦是其中一個率先以多種CBDC為企業跨境交易進行真實結算的項目。

展望未來，金管局與項目其他成員將繼續努力，將mBridge平台發展為「最簡可行產品」，讓系統最終正式投入運作。

金管局副總裁李達志表示，希望試行的經驗能為中央銀行界帶來啟迪，協助各央行探討利用CBDC提升跨境支付的速度。他亦鼓勵各央行以觀察員或參與者的身份加入mBridge項目，從而產生强大的網絡效應及充分發揮項目的潛力。