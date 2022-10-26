道期向下 美匯指數跌至110

●美匯指數報110.21；港匯見7.8498；離岸人民幣(CNH)報7.2357；美元兌日圓報146.83；歐元企1.0036，英鎊處1.1573。金價報1,671美元。布油報92.78美元，紐油報84.89美元。比特幣企2萬美元水平。道指期貨跌34點。

●市後關注點

20:30 美國9月批發庫存

20:30 美國9月商品貿易帳

22:00 美國9月新屋銷售

22:00 加拿大央行公布議息結果

-港交所已就活化GEM板摸底，望明年諮詢市場。

-信和黃永光：對未來樓市平穩發展感樂觀。

-渣打第三季稅前基本溢利升31%。

-瑞信指泡泡瑪特上季收入遜，降目標價至20元。

-美團在港招聘團隊，具有國際化經驗，懂粵語英文優先。

●GUM：強積金指數今年跌22.7%，人均蝕5.9萬元

●中國經濟：

-稅收大減疊加防疫支出，內地首三季財政赤字料破紀錄。

●金管局：成功以CBDC為跨境支付及外匯交易進行真實結算。

●美晶片禁令無遠弗屆，SK海力士警告要撤出中國。

●摩通CEO戴蒙：憂慮地緣政治局勢遠超經濟衰退。

●施羅德：辛偉誠面對三大任務，須安撫投資者。

●穆迪下調部分英國銀行評級展望。

●調查：一個原因！香港僱員實際薪酬升幅遠勝新加坡。

●「日圓先生」估央行明年或啟動加息，Yen價將跌至...

●報告：菲律賓今年斥624億元外匯儲備撐披索。

●【加密貨幣】美銀：比特幣再被視為投資避風港。

●Google接連在印度涉反壟斷罪成，再被罰款近9億元。

●又一家撤離！Zara母企將悉售俄羅斯業務。

●調查：港逾4成餐廳對業績滿意度降，85%今季無計劃裁員。

●微軟季度盈利跌14%，邊際利潤率遜預期。