【產經直播】港股終止5連跌　趁彈要走貨？

港股連跌5個交易日後，終於識彈。恒指周三(26日)低開69點後倒升，最多升418點，午後升幅收窄，最終升152點，收報15,317點，成交1,307億元。內地「一行兩會一局」發聲，要維護股市、債市、樓市健康發展，而港股亦企穩15,000點關，成交也回升，港股短期已見底？抑或股民要趁彈沽貨「逃生」？

外圍方面，美股已連升3日，道指3日累升近1,500點，不過美聯儲局下周議息在即，美股隨時彈完？

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