【產經直播】港股終止5連跌 趁彈要走貨？
2022年10月26日 16:41
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港股連跌5個交易日後，終於識彈。恒指周三(26日)低開69點後倒升，最多升418點，午後升幅收窄，最終升152點，收報15,317點，成交1,307億元。內地「一行兩會一局」發聲，要維護股市、債市、樓市健康發展，而港股亦企穩15,000點關，成交也回升，港股短期已見底？抑或股民要趁彈沽貨「逃生」？
外圍方面，美股已連升3日，道指3日累升近1,500點，不過美聯儲局下周議息在即，美股隨時彈完？
科網股領市升，科指一度重返3,000關，美團(03690)彈半成，騰訊(00700)亦升2%；騰訊上日(25日)一度失守200元關，但卻是北水淨買入最多的個股，股民要趁股價殘入貨？不過，人民銀行正式發出《金融領域科技倫理指引》，投資者應該如何解讀？
渣打集團(02888)第3季稅前基本溢利為14.16億美元，按年升31.72%，渣打股價績前績後均做好；反觀滙控(00005)上日(25日)公布業績後，股價不升反跌，今日(26日)先反彈重上40元關；兩份業績點拆解？邊隻更值博？
個股方面，阿里健康(00241)發盈喜，料截至9月底止中期將扭虧為盈，股價急升8%，為表現最好藍籌，大行高盛指，阿里健康扭虧較預期早約半年，維持股份評級「中性」及目標價5.7元；而大摩就認為，股份中期盈利優於預期，不過仍給予「減持」評級，目標價5.5港元。阿里健康前景點睇？
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