中銀香港資產管理推中資公司股票基金

中銀香港資產管理宣布，推出「中銀香港全天候中國新動力股票基金」，主要投資於因經濟轉變所帶來的需求而受惠的中國內地、香港及美國上市的中資公司，達致中至長期資本增值。

中銀香港資產管理執行總裁沈華表示，自今年年初起，多國央行採取緊縮貨幣政策、國際能源價格飆升、聯儲局加息帶動美債利率及美元指數高企等因素，令全球主要資本市場較為波動。該行認為，中國經濟韌性強、潛力大、長期向好的基本面不變，而且中央政府推出的穩增長政策，有利於推動內需潛力；新基金將能讓客戶捕捉中國資產投資機遇。

首席投資總監阮卓斌表示，從中長線來看，中國資產估值目前仍處於相對低位，加上中國的人均國民生產總值相比其他已發展地區暫時較低，預期中國的勞動生產力將有較大的提升空間。自第二季起，中國已逐步推出有利內需的刺激政策，該行預期各項貨幣與財政政策均有利於經濟復甦，特別是受惠於國策帶動下估值低且擁有高成長潛力的行業板塊。

該基金設有港元、美元及人民幣(對沖)類別，其最低首次認購金額分別為1萬港元、1,000美元及1萬元人民幣。首次公開發售日期由即日至10月31日。