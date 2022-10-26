長沙灣舊契重建項目命名「連方」　本周將公布樓書

發展商群起推盤，同日第二個市區全新盤公布命名。萬科香港發展的長沙灣海壇街及醫局街舊契重建項目，周三(26日)正式公布命名為連方(BONDLANE)。連方系列的首個項目名為連方I，提供158伙，部署本周內上載樓書。

萬科香港執行董事兼副總經理周銘禧表示，連方I的標準戶型涵蓋開放式至兩房間隔，實用面積約230至約600方呎，主打開放式戶，佔整體約一半，另設有特色戶。該項目預計關鍵日期為2024年6月。該盤將於11月上旬開放示範單位及後開價，爭取11月內開售。

周氏指，項目客群包括首次置業人士，定價參考九龍核心區的一手樓盤，並將以合理價錢 推售。而連方系列的第2個項目提供約400伙，戶型則涵蓋開放式至三房間隔，預計於2023年中推出市場。系列兩個項目合共提供逾555伙。

萬科香港執行董事鮑錦洲指，項目基座設有商場。商場分兩層而建，面積約8,000方呎。

此外，發展商表示，同系何文田VAU Residence預計於今年第四季可獲得入伙紙，屆時將以現樓形式推售，目標於明年中交樓。